De vis is verdeeld, nu de schadevergoeding nog

Het maakt sinds 1 januari veel uit of op een schip een Britse of een Nederlandse vlag wappert. De nieuwe handelsgrenzen in de Noordzee brengen kopzorgen mee over de juiste machtigingen, toegestane wijdte van de mazen - die in Schotse wateren weer anders zijn dan in Engelse - en de administratie om vast te leggen wanneer de grens tussen EU en Brits water wordt gepasseerd. Wie onder Britse vlag vaart, merkte vorige week dat er een hele procedure gevolgd moet worden voor het in Nederland aan land brengen van bemanning en vangst.