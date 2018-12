De Vijverhoeve in Sint Anna ter Muiden wint PZC Award Beste Restaurant 2018

,,Het is een prachtige beloning voor het werk wat we doen", vertelt Grahame.

Elian van 't Westeinde en Frank Balkenende, twee van de drie culinaire recensenten van de PZC, overhandigden de eigenaren woensdag de glazen PZC-plaquette en een fles champagne. Grahame en Gresel vinden dat de prijs afstraalt op het hele team dat verder bestaat uit maitre Levi van Westen en sous-chef Alphonse Hamelijnck.

De finale was dit jaar een ware nek-aan-nek-race. De scores van de vijf finalisten lagen erg dicht bij elkaar. De Vijverhoeve stond in de finale met 't Vlasbloemeken in Koewacht, Spetters in Breskens, De Korenbeurs in Kortgene en Chill in Zoutelande. Restaurants die we zonder dralen aanbevelen.

De Vijverhoeve, die de beste totaalscore behaalde dit jaar, won met een neuslengte verschil van het ook geweldige Spetters in Breskens. Wat in ons finale oordeel meespeelde, was de prijs in relatie tot een vlekkeloos menu met spanning en diepgang, een superbediening, een comfortabel interieur, een fijne ambiance en het gevoel dat je hier morgen weer zou willen eten. Alles klopt in Sint Anna ter Muiden.