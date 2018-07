De Vierdaagse moet je een keer meegemaakt hebben

Goesenaren boos na vergeefs wachten op monteur van Enduris

16:46 GOES - 'Dat je een keer een afspraak niet kunt nakomen, kan gebeuren. Maar laat het even weten!' Marco Wagenaar uit Goes zat vrijdag een paar uur tevergeefs te wachten op een monteur van de Zeeuwse netwerkbeheerder Enduris. Hij was niet de enige.