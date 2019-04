De verloskundigenpraktijk is een heus bedrijf

‘Ze prakte de kots gewoon weer door mijn eten heen: opeten!’ Misstanden in katholieke jeugdinter­na­ten

19:30 VLISSINGEN - Ze werden gedrogeerd, belandden voor het minste of geringste in de isoleercel, mochten niet met elkaar praten en werkten hele dagen. Pure uitbuiting en dwangarbeid, zeggen Carina D. uit Vlissingen en Helen van S. uit Scharendijke. Als kind werden ze in een internaat van de Zusters van de Goede Herder geplaatst, dat tussen 1860 en 1978 zo’n 15.000 aan hun zorg toevertrouwde meisjes te werk stelde in wasserijen en naaiateliers. Een kil verdienmodel of de tijdsgeest, zoals de congregatie nu zegt?