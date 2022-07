De verdwenen visserij op strandschelpen keert mogelijk weer terug: ‘Ze passen in een verantwoord menu’

De halfgeknotte strandschelp is een delicatesse. Chef Edwin Vinke van De Kromme Watergang (2 Michelinsterren) in Slijkplaat kookt er volop mee. Tot de jaren negentig van de vorige eeuw werd er in de Nederlandse kustwateren volop naar gevist, maar het liep totaal scheef. Jonge aanwas bleef uit, terwijl vissers de schelpdieren bleven oogsten. Zo bleef er weinig voedsel over voor zwarte zee-eenden, een beschermde vogelsoort. Hun populatie slonk aanzienlijk. Maar ook de vissers betaalden hun tol. Het aantal halfgeknotte strandschelpen was zover teruggelopen dat de visserij niet meer rendeerde.