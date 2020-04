De vakantiedokter is een succes: dit jaar weer

Tijdens de drukke zomerperiode ontlasten de vakantiedokters de Walcherse huisartsen. De kennismaking met Zeeland verleidt ze mogelijk ook zich definitief in de provincie te vestigen, waardoor het huisartsentekort terugloopt. Van de acht artsen die vorig jaar meehielpen, overwegen er drie zich in Zeeland te vestigen.

Minimaal 20 patiënten per dag

De bedoeling is dat de vakantiedokter minimaal twintig patiënten per dag ziet. Er komt een tijdelijke praktijk bij het ziekenhuis in Vlissingen. Daar ontvangen ze overdag alleen toeristen. Hun avond- en weekenddiensten doen de vakantiedokters bij de bestaande huisartsenpost Walcheren. Ze verblijven in vakantiewoningen in Vrouwenpolder, Aagtekerke en Vlissingen. De provincie steekt bijna 30.000 euro in de huisvesting, zorgverzekeraar CZ past bij als er minder patiënten komen dan verwacht.