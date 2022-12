De Unesco mag het zeggen! Verdient de Schelde Delta een internationale erkenning?

Drie jaar geleden al weer spraken de provincies samen met zestig andere organisaties, waaronder de ZMf, Erfgoed Zeeland, Nationaal Park Oosterschelde, de wens uit om een internationale status te krijgen van werelderfgoedbeschermer Unesco voor de geologisch bijzondere Vlaamse-Nederlandse Schelde Delta. Het gebied verdient die erkenning, omdat het landschap uniek is in de wereld met afwisselend zand- en kleilagen en hoger en lager gelegen gebieden.

Eigen verhaal

,,Elke plek in de Schelde Delta heeft een eigen verhaal”, zegt gedeputeerde Anita Pijpelink. ,,Belangrijk onderwerp daarbij is het leven met en de strijd tegen het water. Die zie je terug in de Deltawerken, maar ook in terpen en getijdenmolens.”

Als het gebied de titel Unesco Global Park krijgt, brengt dat geen belemmeringen met zich mee. Het is een internationaal kwaliteitskeurmerk, waarmee beheerders laten zien hoe belangrijk het gebied wel niet is. Met informatieborden, begeleide wandelingen, websites en folders moeten de bezoekers van de Schelde Delta een beeld krijgen van het belang van het gebied.

Op dit moment is er één Geopark in Nederland, de Hondsrug dat 150.000 jaar geleden is ontstaan in de ijstijd. Het gebied strekt zich uit van Emmen in Drenthe tot de stad Groningen. Als de Schelde Delta de internationale status krijgt, is het met een oppervlakte van 5500 vierkante kilometer meteen ook één van de grootste geoparken ter wereld. Wereldwijd zijn er 140 gebieden die door Unesco zijn erkend als bijzonder.

Unesco zal in de loop van 2023 internationale experts sturen om de aanvraag in de praktijk te toetsen. Als zij een positief advies uitbrengen kan dat in het voorjaar van 2024 leiden tot inschrijving als Unesco Global Geopark.