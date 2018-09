De Tweede Kamer krijgt er een derde Zeeuw bij

Van Gent werkt als docent geschiedenis en politicologie aan de University College Roosevelt (UCR) in Middelburg en is ook lid van Provinciale Staten voor de VVD. Zo lang hij Kamerlid is, legt hij zijn werk als docent neer. Als het Kamerlidmaatschap eindigt, keert hij weer terug als universitair docent aan de UCR. Of Van Gent lid blijft van Provinciale Staten is nog niet bekend. ,,Daar wordt nog over gesproken'', vertelt hij. ,,De wet staat toe om het lidmaatschap van Provinciale Staten en de Tweede Kamer te combineren.''

Gezin

Van Gent staat op de 43e plek van de VVD-kandidatenlijst voor de Tweede Kamer. Hij komt in de Kamer door het vertrek van Han ten Broeke. Die moest opstappen vanwege het uitkomen van zijn 'intieme en ongelijkwaardige relatie' met een jongere fractiemedewerkster in 2013. ,,Dat was een onverwacht en vervelend vertrek'', zegt Van Gent daarover.

Minder onverwacht kwam de vraag of hij zijn zetel in de Kamer wil innemen. ,,Dat zag ik natuurlijk aankomen. Je staat niet voor niets op de lijst. Daarom had ik al met mijn gezin overlegd wat te doen als de vraag zou komen.''

Van Gent woont in Middelburg, maar kiest er niet voor om heen-en-weer te gaan reizen. Hij wil op de dagen dat de Kamer vergadert - dat is op dinsdag, woensdag en donderdag - in Den Haag gaan wonen.

Eer

Welke onderwerpen hij in de Kamer gaat volgen, is nog niet bekend. ,,Door het vertrek van Han ten Broeke en Jeanine Hennis-Plasschaert is het een puzzel. Er wordt nog gekeken hoe portefeuilles zullen worden verdeeld. Dat laat onverlet dat ik als nieuweling natuurlijk niet de zwaarste portefeuilles zal krijgen. Dat is begrijpelijk en ook niet erg. Het is een hele eer om Kamerlid te mogen worden.''

Van Gent is het derde Zeeuwse Kamerlid. Plaatsgenoot André Bosman is sinds 17 juni 2010 Kamerlid voor de VVD. Joba van den Berg uit Goes is op 23 maart 2017 beëdigd als Kamerlid voor het CDA. ,,Ik zal veel met hen gaan samenwerken'', zegt Gent. ,,Met André Bosman zit ik natuurlijk in dezelfde fractie. Dus die samenwerking zal heel intensief zijn. Maar ik hoop met beide de Zeeuwse belangen te behartigen.''

Live