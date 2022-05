De tweede examendag: voor Thijs is de kop er ook af. Jonah: 'Wiskunde was best lastig’

Voor Thijs van Hees (16) uit Oostburg is de kop eraf. Een comfortabel begin, want geschiedenis is een van zijn favoriete vakken. Na afloop is hij optimistisch, maar hij heeft een papier met zijn antwoorden meegenomen, zodat hij kan kijken of het examen echt zo goed verliep als hij dacht. ,,Dat geeft rust.”

Jonah Szydlowski (17) uit Vlissingen heeft er ondertussen alweer twee examens opzitten. Vandaag zat hij te zwoegen op het examen wiskunde. “In het begin was het best wel te doen, maar na zo ongeveer vraag 15 kreeg ik het lastig.” Na tweeënhalf uur lukte het hem niet meer om zich goed te concentreren. Toch wist hij zich te herpakken en alles binnen de tijd in te vullen. “Al had ik geen tijd meer om alles over te schrijven, om het thuis nog eens na te checken.” En dus kon Jonah niet met zekerheid zeggen of hij het examen nou goed had gedaan of niet.