De transgenderkip van Gré en Rien uit Oosterland heeft zelfmoord gepleegd

Rien Bolle vond het wel grappig, al die journalisten die zich massaal op het nieuws over hun transgenderkip stortten. ,,Nu worden we weer platgebeld. Mijn vrouw is het zachtjesaan beu. Voor ons is het maar een kip hoor”, zegt hij. Leuk vonden ze het natuurlijk niet, maar om nou te zeggen dat ze rouwen? ,,Ik heb kippen zat. Ze lopen hier in de buurt in een soort dierenparkje. We vinden het altijd makkelijk om er een paar aan huis te hebben voor als je restjes eten over hebt.”