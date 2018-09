De Tivoli in Hulst gebruikt Stint voorlopig niet

HULST - Kinderopvang De Tivoli in Hulst maakt voorlopig geen gebruik van de Stint die vier maanden geleden is aangeschaft. ,,We hebben nooit problemen met die elektronische fiets gehad'', zegt eigenaresse Christien D’Hont. ,,Maar zolang er geen duidelijkheid is over het dramatische ongeluk in Oss parkeren we de Stint op de oprit. De veiligheid staat voorop.''