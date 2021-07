‘De Svanen is een baken, Zeeuwen missen ons schip als we op zee windturbines bouwen’

Geen vrees voor Kustmara­thon; ‘Geluiden van gemeentes zijn nog steeds positief’

26 juli ZOUTELANDE - Er is vooralsnog geen vrees over het doorgaan van de Kustmarathon in het eerste weekeinde van oktober. ,,We hebben afgelopen week nog contact gehad met de diverse gemeentes en die hebben laten weten dat we de voorbereidingen voort kunnen zetten”, zegt Chris Simons, de voorzitter van het organisatiecomité.