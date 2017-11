'De Stomavereniging maakt het dragelijk'

Van de Velde ervaart iets minder praktisch ongemak in het dagelijks leven. ,,Zwemmen, fietsen, ik doe alles. Volgende week ga ik met mijn zoon naar het Amazonegebied in Brazilië, waar we gaan slapen in hangmatten." Toch blijft het altijd opletten. ,,Op zondagmiddag in slaap vallen op de bank kan funest zijn, je voelt niet wanneer-ie vol zit." Beide mannen ervoeren vooral vlak na de ingreep veel steun aan de bijeenkomsten van de Stomavereniging. Kuijs: ,,Als lotgenoot weet je wat een lekkage betekent of hoe vervelend een ontsteking van de huid is." Daarnaast is het soms fijner om met een lotgenoot dan met een stomaverpleegkundige te praten. Van de Velde: ,,Bijvoorbeeld als het gaat over de grote impact op seksueel gebied." Zaterdag houden Kuijs en Van de Velde voor de vijfde keer een jaarlijkse themamiddag. Daar spreekt een chirurg over breuken, waar één op de drie patiënten mee te maken krijgt. Ook vertelt een dermatoloog over huidproblemen en is er aandacht voor revalidatie.