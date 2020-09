De stof die Beiroet verwoestte ligt ook bij Yara in Sluiskil, maar kan niet ontploffen

Expositie over 20 jaar Nazomerfes­ti­val verlengd

11 september MIDDELBURG - Vanwege de grote belangstelling is de tentoonstelling over 20 jaar Zeeland Nazomerfestival enkele dagen verlengd. De expositie in de Kloostergangen van de Abdij in Middelburg is daardoor ook komend weekend nog te bezoeken, tussen 12.00 en 17.00 uur. De toegang is gratis.