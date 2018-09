De stacaravan is uit, kamperen is weer helemaal in

David Laport uit Goes is een grote naam in de modewereld; vandaag opent hij de Amsterdam Fashion Week

6:30 AMSTERDAM - Als vanavond om 21.00 uur de Amsterdam Fashion Week begint, zit er één Zeeuw in het bijzonder gespannen bij. Dat is de Goese modeontwerper David Laport (32). Hij opent het mode-evenement met zijn nieuwe collectie. ,,Mensen verwachten wat van me. Dat vind ik best spannend."