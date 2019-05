De Slag om de Schelde nooit vergeten: dit is het moment om daarvoor te zorgen

VLISSINGEN - Als we ooit de Slag om de Schelde op de kaart willen zetten, dan moeten we het nú doen. Dat zegt Commissaris van de Koning Han Polman in aanloop naar de nationale herdenking van 75 jaar bevrijding op zaterdag 31 augustus in Terneuzen. Daarom is zijn oproep aan alle organisaties en bedrijven in Zeeland: ,,Laten we er met z'n allen een onvergetelijk moment van maken.”