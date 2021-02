De Slag om de Schelde komt dit jaar al op Netflix

Ondanks de lockdown vermaak ik me prima

3 februari Het is grijs, het is koud, het is nat. En de lockdown is ook nog lang niet voorbij. Het is om moedeloos van te worden. We zoeken naar vertier, binnen de marges die er zijn. Da’s zo makkelijk nog niet. En toch zijn er manieren om deze saaie winter nog een klein beetje leuk te houden. De redactie van de PZC geeft u, geheel vrijblijvend, tien inspirerende tips om vrolijk van te worden.