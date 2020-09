De Slag om de Schelde in vijf filmverhalen

Toch nog Zeeuwse Veteranen­dag in Bevrij­dings­mu­se­um

11:23 Er komt alsnog een Zeeuwse Veteranen Dag, zij het in afgeslankte vorm. Het evenement dat in juni wegens corona niet door kon gaan, vindt nu plaats op zaterdag 19 september in het Bevrijdingsmuseum in Nieuwdorp.