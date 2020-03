De scholen zijn open. Voor hoe lang nog?

Zeelandbreed zit zo'n 10 tot 30 procent van de basisschoolleerlingen ziek thuis, weet Pim van Kampen, voorzitter van de coöperatie voor basisonderwijs CPOZ. ‘Ziek’ betekent in dit geval: lichte klachten. Wie niest, keelpijn heeft, een loopneus, een beetje moet hoesten of verhoging heeft, mag - nee: móet al thuisblijven. Eén van de symptomen is al genoeg. Zo bezien is het een wonder dat er niet méér kinderen thuis zitten, want een beetje kleuter snottert het hele jaar door en steekt en passant zijn ouders ook aan.