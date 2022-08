De Scheldebeker is niet zomaar een zwemtocht, zeker niet voor nerveuze ouders: ‘Het is toch je kind hè?’

,,Je kent de gevaren als je hier woont. Dat is het. Je wéét dat ze goed begeleid wordt en je wéét dat ze het kan, maar toch. Je vergeet die gevaren niet. En het is toch je kind hè? Toch je kleine meisje.”

Het wordt Wim Huigh even te veel achter het rood-witte lint. Hij is apetrots op zijn dochter Marenne, dat ze meedoet aan de zeezwemwedstrijd om de Scheldebeker, de wedstrijd waar ze de laatste keer in 2014 nét te jong voor was en waar nu al die jaren naar heeft uitgekeken. Maar het is ook net iets te spannend voor een vader.