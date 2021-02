De rek is er een eind uit, ook in Zeeland

Economie in Zeeland met 3 procent gekrompen

13:30 MIDDELBURG - De Zeeuwse economie is vorig jaar met 2020 met 3 procent geslonken. Dat de schade niet groter is, komt door 1 procent economische groei in Zeeuws-Vlaanderen in het vierde kwartaal. Deze plus is vooral te danken aan de prestaties van bedrijven in de haven van North Sea Port.