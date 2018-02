De PZC zoekt online videomakers! Iets voor jou?

Februari was in Vlissingen nog nooit zo zonnig

7:00 VLISSINGEN - Nog nooit scheen in februari de zon in Vlissingen zo vaak als dit jaar: maar liefst 184 uur. Het oude record van 146 uur is daarmee verpletterd. Ter vergelijking: in april schijnt de zon in Vlissingen normaal 187 uur.