De PZC zoekt freelance onlineredacteuren

Nog geen bezoek en activitei­ten in noodopvang Goes vanwege corona: ‘Maar ergste lijkt achter de rug’

GOES - De noodopvang in de Zeelandhallen in Goes is als locatie nog steeds in quarantaine. ,,Dat betekent dat er geen bezoekers worden ontvangen en geen activiteiten plaatsvinden’’, zegt COA-woordvoerder Timo Waarsenburg. Individuele bewoners hebben wel (weer) vrijheden. Deze week werden onder de bewoners nog eens elf besmettingen met het coronavirus vastgesteld.

16:01