De PZC liep voorop bij overgang van zwart-wit naar kleur, vertelt oud-uitgever Frans in documentaire

Oud-uitgever Van de Velde is de verteller van een ‘kleurrijk verhaal’ in een korte documentaire over het verleden van Drukkerij van de Velde en de PZC. Het kleurrijke verhaal verwijst naar de overgang van het drukken van kranten in zwart-wit naar kleur. Als innovatief uitgever speelde Van de Velde, de vierde generatie van het bekende Vlissingse uitgeversgeslacht, een grote rol in die overgang. Die overigens pas (financieel) mogelijk was nadat de PZC zich aansloot bij de grotere uitgeverij Sijthoff.