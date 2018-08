'De PVV werd me veel te extreem'

Wie binnenstapt in de woning van Vincent Mareels (24), treft pal achter de voordeur een Nederlandse vlag. In de woonkamer hangt op een prominente plaats een grote Zeeuwse vlag. Ja, de Goesenaar is trots op zijn roots. Hij studeerde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, maar wist altijd dat hij in Zeeland wilde blijven wonen. ,,Hier woont mijn familie en heb ik vrienden. Hier voel ik me thuis.''