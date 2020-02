De pubers zijn even zoek, maar de foxtrot en de tango zijn nog altijd populair

Stond je ooit als 13-jarige haast als vanzelfsprekend één avond in de week te stuntelen op de dansvloer, anno 2020 staat de jongste jeugd niet meer voor dansles in de rij. Dat merkt Martijn Janvier (49) van Janvier DanceMasters uit Goes aan veel van de leerlingen van middelbare scholen die hij, voor allerlei verschillende projecten, in zijn dansschool aan het Jacob Valckeplein over de vloer krijgt.

Ritmisch als een rotsblok

Ze zijn vaak houterig, ritmisch als een rotsblok en hebben nauwelijks balans. Ook voel je bij hen vaak een bepaalde gêne in hun omgang met anderen. ,,Dat leerde je allemaal bij dansles hè? Je zat met honderden in hetzelfde schuitje. En omdat het stapsgewijs ging, had je het niet eens in de gaten. Die hele cursus vond iedereen hartstikke makkelijk, maar ondertussen had je wel voor het eerst een meisje vastgehad, iemand in de ogen gekeken. En geleerd dat als je aardig doet, de ander ook aardig terug doet naar jou.”