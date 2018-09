De provincie wil weten: hoe reis jij door Zeeland?

School­plein De Poeljeugd verandert even in muzieklo­kaal

18:12 'S-HEER HENDRIKSKINDEREN - Het schoolplein van De Poeljeugd in 's-Heer Hendrikskinderen veranderde donderdagochtend even in een muzieklokaal. Alle leerlingen speelden mee in een muziekstuk onder begeleiding van gedeputeerde en drummer Ben de Reu.