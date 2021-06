De prikstraat lijkt wel een buurtcafé. ,,En de groetjes aan Jan, hè!”

Hokjes met één of twee stoeltjes, met ertussen schotten in vrolijke kleuren. Hier zitten de mensen die net hun vaccinatie hebben gekregen, een verplicht kwartiertje uit onder het toeziend oog van twee EHBO’ers. Want je weet maar nooit. En ja hoor. Daar gaat er een. Nog geen minuut geleden nam hij plaats in de wachtruimte. Nu ligt hij op de vloer. EHBO’ers snellen te hulp en rijden de man - die alweer enigszins bij kennis is - in een rolstoel naar de arts. ,,Dat gebeurt elke week wel een paar keer”, zegt locatiecoördinator Bianca Dumay. ,,De oorzaak was steeds: opgebouwde spanning, bijvoorbeeld omdat ze prikangst hebben en erg tegen dit moment opzagen. Deze man was ook erg gespannen, hoor ik net. Bij Serooskerke was een vrachtwagen gekanteld en daardoor was hij bijna te laat. We houden hem nog even een tijdje hier ter observatie.”