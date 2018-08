De prijzen van groenten schieten op en neer; je betaalt je scheel voor een komkommer

Erik van 't Padje opgelucht na arrestatie Jos Brech: Nu moet-ie praten

27 augustus MIDDELBURG – Ritthemer Erik van ’t Padje was verbaasd en opgelucht tegelijk toen hij gisteren een appje kreeg over de arrestatie van moordverdachte Jos Brech in Spanje. ,,Het is geweldig dat ze hem zo snel hebben gevonden.’’