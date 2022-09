De platte oesters zijn er weer: op de Oosterschelde openen de oesterbedrijven het nieuwe oesterseizoen

Zeeuwse oesters komen zowel van de bodemkweek als van kweek op tafels in de Oosterschelde. Verschillende bedrijven zijn begonnen met off-bottom kweek om de oesterboorder - een roofslak - te ontlopen. Tafelkweek, zoals in Frankrijk en Ierland al de gewoonste zaak van de wereld is, is een nieuwe tak van sport. Het vereist veel handwerk, maar levert het hele jaar door mooie oesters op die een betere prijs opbrengen. Tijdens de vaartocht bekeken de genodigden daarom ook een perceel met kweektafels.