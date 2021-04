De Pieter Omtzigt van het Hedwigedebat? ‘Vast. Maar de politiek snurkt en Antwerpen gaat maar door’

Foto's Peter Nicolai stopt als fotograaf van deze krant: ‘Voor een goede foto moet je soms het randje opzoeken’

28 april BRESKENS - Op zijn 72ste bergt Peter Nicolai zijn camera op. De Bressiaander was ‘een jaar of 36' fotograaf van deze krant. Peter had veel over voor het perfecte plaatje. Hij vertelt over zijn meest memorabele foto's.