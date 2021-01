De Oosterschelde is ziek, maar met zoet water kan-ie genezen

Drie keer in één week koukleumen: kleine politieke partijen moeten in Zeeland op straat bedelen om handteke­nin­gen

15:40 MIDDELBURG - Drie keer is scheepsrecht. Voor het verkrijgen van 30 steunbetuigingen in Zeeland is de nieuwe politieke partij Splinter van Kamerlid Femke Merel van Kooten deze week drie keer de straat opgegaan. Het inzamelen ging niet zonder horten of stoten, ook niet bij de Piratenpartij.