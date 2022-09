De Oosterschelde heeft een Michelinster verdiend

column oscar garschagen München 1972: hoe sport zijn onschuld verloor

Het is vijftig jaar na de dramatische Zomerspelen van 1972 in München nog steeds te cynisch voor woorden. Terwijl lijkkisten met vermoordde Israëlische olympiërs naar Israël reisden, hervatten de sporters hun medaille-jacht. ‘The games must go on’ luidde het beruchte decreet van toenmalig IOC-voorzitter Avery Bundage, een onverholen racist en antisemiet. ,,Sport en sporters verloren toen hun onschuld”, zegt Rolf Bos, auteur van het bloedspannende Een Duitse Zomer over de Palestijnse gijzeling van elf Joods-Israëlische sporters.

2 september