‘De onbezorgdheid die ik vroeger in Zeeland had als ik ergens naartoe fietste, heb ik hier niet’

,,Leuk, maar druk. Niet te vergelijken met Zeeland. We wonen in een vrijstaand huis met ruime tuin. Leidschendam grenst aan de noordoostkant van Den Haag. Er is veel verkeer, we zitten in het hart van de Randstad. Tegelijkertijd wordt er hier ook toegewerkt naar de opening van de grootste overdekte shopping mall van Nederland. Eer je Leidschendam uit bent, ben je een goeie tien tot vijftien minuten verder. Mijn dochters Tess, Guusje en Lotte zijn drie, zes en negen jaar en het vele verkeer is het enige waar ik me wel eens schuldig over voel. De onbezorgdheid die ik vroeger had als ik ergens naartoe fietste, heb ik hier niet.”