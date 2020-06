De onbekende vrouw bij Westdorpe: een jaar lang naamloos dood en door niemand gemist

Nieuwe operatieka­mers ZorgSaam: ‘Wow, wat een ruimte en wat een zee van licht’

10:13 TERNEUZEN - Het is zo ver, maandag vinden in de de gloednieuwe operatiekamers van het ZorgSaam-ziekenhuis in Terneuzen de eerste ingrepen plaats. Operationeel leidinggevenden Britt Nijskens en Koen Deschilder kijken er al maanden reikhalzend naar uit. ,,We gaan van een huurhuisje naar een luxe villa.”