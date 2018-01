De nieuwjaarsrecepties? Die verdelen we onder elkaar

Een gloednieuw jaar en dus is het weer tijd voor nieuwjaarsrecepties. Maar naar welke ga je toe? Ze allemaal aflopen is toch geen doen? Toch wel, vinden veel bedrijven en organisaties. En dus spreken ze af wie van de directie of het management naar welke bijeenkomst gaat. ,,Daar hoor je wat er speelt en leeft.''

Aannemer H4A uit Sluiskil bijvoorbeeld. Daar is een lijstje gemaakt van relevante nieuwjaarsrecepties, vertelt directeur Eric de Ruijsscher. ,,Denk aan die van de gemeenten, de provincie, de Brabants Zeeuwse Werkgevers Vereniging en North Sea Port. Vervolgens hebben we die verdeeld onder zeven leden van de directie en het management. Zelf ga ik bijvoorbeeld naar die van de BZW, de provincie en North Sea Port.’’

Het is, vindt De Ruijsscher, belangrijk om je gezicht te laten zien. ,,We werken voor heel veel overheden en we vinden het netjes om onze klanten de handen te schudden. In een korte klap kun je veel mensen zien en spreken.’’

Contacten

Daar denken ze bij het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis net zo over. Ook daar is een lijstje van relevante recepties gemaakt en is afgesproken wie van de Raad van Bestuur en het management naar welke receptie gaat. ,,Het is goed voor de contacten'', zegt ADRZ-woordvoerder Mirjam van Zuilen. ,,En het zijn gelegenheden om mensen te ontmoeten die je niet zo snel tegenkomt, zoals kandidaat-raadsleden.''

Voeling houden met wat leeft in de maatschappij dus. Dat is precies één van de redenen waarom ook Justion Advocaten uit Middelburg op veel nieuwjaarsbijeenkomsten te vinden is. Zo vertegenwoordigde Jan Jacobse het advocatenkantoor dinsdag op de receptie van Hulst. ,,Om op zoveel mogelijk bijeenkomsten te kunnen zijn, hebben wij afgesproken wie naar welke bijeenkomst gaat'', vertelt Nienke Slump. ,,Op zo’n receptie hoor je toespraken, spreek je veel mensen en hoor je wat er speelt en leeft. Dat verbreedt onze blik en dat kan uiteindelijk onze adviezen beter maken.''

Afspraken

Het dagelijks provinciebestuur wil ook zoveel mogelijk zijn gezicht laten zien, aldus provincie-woordvoerder Ingrid Martens. En dus hebben de gedeputeerden onderling afspraken gemaakt. Zo gaat Jo-Annes de Bat bijvoorbeeld naar Goes en Reimerswaal. Ben de Reu 'doet' onder meer Terneuzen en Harry van der Maas Kapelle.