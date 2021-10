De nieuwe zeesluis is net een mierenhoop, waarin iedereen een taak heeft

,,Het doet een beetje aan als een mierenhoop, waarin iedereen een taak heeft’’, vertelt omgevingsmanager Harm Verbeek van de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie (VNSC) als hij alle felgekleurde jassen en hesjes in de diepte bezig ziet. Ook op het bouwterrein van de nieuwe zeesluis keert de situatie langzaam terug naar ‘normaal’. Er zijn zeker nog coronaregels, ook om de verschillen tussen Nederland en Vlaanderen zo klein mogelijk te houden. Tijdens het hoogtepunt (of dieptepunt, zo u wilt) van de coronacrisis werkten de bouwploegen in bubbels; ploegen die samen werkten en samen sliepen. Dat is nu voorbij. Of de coronaperiode voor vertraging van het bouwproject heeft gezorgd, kan Verbeek nog niet heel specifiek zeggen. ,,Het heeft zeker wel een impact gehad. Er wordt nu gesproken over de effecten van Covid, maar wij gaan nog steeds uit van oplevering in 2023. Weet je wat het is; wij hebben niks aan een ‘stukkie’. Je moet dit project in zijn geheel opleveren en gaan gebruiken.’’