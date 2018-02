De nieuwe t-tag is er: kleiner en batterij vervangen hoeft niet meer

update Zeelandbrug weer open na lijnbus met pech

8:34 Een lijnbus met pech is er de oorzaak van dat de Zeelandbrug maandagochtend in beide richtingen was afgesloten. In de richting van Zierikzee stond er op een bepaald moment vier kilometer file. Inmiddels is de bus van de brug af en kan al het verkeer weer doorrijden.