De Nedersoja rukt op in Zeeland

COLUMN MAAN LEO Doe mij maar wat van die Girl Power!

6:30 Ik ben hoogopgeleid. Ik ben overtuigd feministe. Ik ben schrijver. De belangrijkste klacht die ik over mijn columns krijg, is dat er te veel moeilijke woorden in staan. Je zou dus zeggen dat het bericht van een reünie van de Spice Girls mij onberoerd zou laten, of mij op zijn hoogst een van ergernis doortrokken grimas zou ontlokken. Niets is minder waar. Bij het lezen van het bericht dat Baby, Ginger, Sporty, Scary en Posh weer bij elkaar komen schoot mijn hartslag omhoog en kon ik een moddervette grijns niet van mijn gezicht krijgen.