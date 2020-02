De Napoleon hoort bij Scharendijke als de Dikke Toren bij Zierikzee

Voor Oran­je-spe­ler Saïd Bouzambou was lid worden van een voetbal­club te duur: ‘Het is zó belangrijk’

11:30 VLISSINGEN - Als Saïd Bouzambou, zoals op deze woensdagmiddag, een paar uurtjes over heeft gaat hij het liefst even naar één van de pleintjes in Vlissingen. Dan trapt hij een balletje met de plaatselijke jeugd voor wie de (zaal)voetballer – die ruim vijftig interlands voor het Nederlands zaalvoetbalteam achter zijn naam heeft – een voorbeeld is. Vaak voetbalt Bouzambou met jongens die al lid zijn van een vereniging. Maar heel soms komt het voor dat er ventjes tussen lopen die wel een duwtje in de juiste richting nodig hebben. ,,Dan denk ik: jij moet zo snel mogelijk lid worden van een club.’’ En dan komt het Jeugdsportfonds in beeld.