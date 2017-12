De Monitor hoort in Zeeland: zorgverleners kunnen het niet meer aan

Opnieuw spekglad, vooral in Zeeuws-Vlaan­de­ren

12 december VLISSINGEN - Het is dinsdagavond opnieuw spekglad op de wegen, met name in Zeeuws-Vlaanderen. De Verkeers Informatie Dienst (VID) waarschuwt mensen die de weg nog op moeten goed op te letten. Rijkswaterstaat is in heel Zeeland weer aan het strooien.