De mondkap mag af, maar Corry houdt ‘m nog op: ‘Voor ons is dit virus nog lang niet over’

Met het mondkapje nog op loopt Corry de Albert Heijn XL in Vlissingen uit. Al twee jaar lang gaat ze geen winkel binnen zonder haar mondkap. Haar man is herstellende van kanker en heeft een verminderde weerstand door de bestralingen. Corry zelf heeft astma. ,,We zijn echt super voorzichtig. Mijn man lijdt ook aan diabetes, wat zijn herstel van de bestralingen vertraagt. Nu ook de griepepidemie ook oplaait, zijn we extra voorzichtig. Ik ga bewust ‘s morgens boodschappen doen, op een rustig moment. Ook verjaardagen vermijden we. We zijn nog steeds afgesloten van de mensheid.”

‘Het interesseert me niet wat anderen er van vinden’

Dat ze nu een van de weinigen is met een kapje op, maakt de Vlissingse niet uit. ,,Het interesseert me niet wat anderen ervan vinden. Ik heb zelfs ruim driehonderd mondkapjes gemaakt om uit te delen aan vrienden.” Zeker in het begin van de crisis, toen de mondkapjes nog niet massaal in omloop waren, heeft Corry velen voorzien van een zelfgemaakt mondkapje. ,,Er zijn er nu nog zo’n honderd in omloop. Bescherm jezelf, maar ook mij en mijn man. Voor ons is dit virus nog lang niet over. Wij kunnen er wel klaar mee zijn, maar corona is nog niet klaar met ons.”