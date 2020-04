De minicamping is dicht, maar Joyce heeft het hartstikke druk

Het nieuwe seizoen is net drie weken aan de gang, als Joyce en Adrie de Visser hun minicamping moeten sluiten. Ook hen zakt de moed even in de schoenen. Maar niet voor lang. ,,De negativiteit is er in overvloed op dit moment. Het heeft mij ook weken gekost om die achter me te laten. Nee, dat zeg ik verkeerd, want dat kan ik niet. Om er een positieve draai aan te geven, dat is het.”