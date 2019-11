De Mikke verrast door honderden aanmeldingen van egelpleegouders

Bemanning van loodsboot haalt drenkeling uit ijskoude Wester­schel­de

2 november BRESKENS - Bij de Veerhaven in Breskens is vanmiddag rond 14.30 uur een vrouw gered die te water was geraakt. Ze werd uit het ijskoude water gehaald door de bemanning van een Belgische loodsboot die toevallig in de buurt was.