De Mikke kan lang niet elke gewonde vogel redden

Bløf en Racoon: Top 2000 is graadmeter van tijdloze liedjes

9:02 MIDDELBURG - De lijst is dinsdag onthuld: de Top 2000 van 2017. Eén op de 80 platen is Zeeuws: 18 keer Bløf en 7 keer Racoon. Het blijft een eer, vinden zij zelf. ,,Het is een fijne lijst, zeker om erin te staan."