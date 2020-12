De mensen van de GGD: ‘Was er dan iets voor corona?’

,,Nu denk ik wel eens: was er dan iets voor corona? Zo intensief is dit jaar.” Hetty Koppenaal is sinds 2013 arts maatschappij & gezondheid en infectieziektebestrijding bij de GGD Zeeland. Haar vakgebied stond dit jaar in het middelpunt van de belangstelling.

,,Eigenlijk deed ik al hetzelfde werk, maar op kleinere schaal: het voorkomen van de verspreiding van infectieziekten en het beschermen via vaccineren en voorlichting van alle inwoners van Zeeland. Het gaat soms om maar een of een paar personen en dan weer om uitbraken. Denk aan kinkhoest, mazelen, norovirus, legionella, hepatitis, schurft of SOA.”

,,Het risico op het oplopen van infectieziekten is ongelijk verdeeld. Leefomstandigheden spelen een rol. Bij mijn taak hoort ook oog hebben voor kwetsbare groepen. Als je die wilt beschermen, moet je je realiseren dat dat niet gemakkelijk is. Er moeten steeds keuzes gemaakt worden tussen belangen en waarden en dat is aan de politiek.”