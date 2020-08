De Meeuwen: familieclub aan zee

Francke lacht bij de herinnering aan het commentaar bij de drukbezochte Ajax-trainingen door Lein de Wolf. De eind 2018 plotseling overleden speaker, ook bekend van het ringrijden, werd ‘de Theo Koomen van Zoutelande’ genoemd. Niet voor niks. De Wolf ratelde welbespraakt in zijn kenmerkende mix van Zeeuws en Nederlands. ,,Ik weet nog dat Sonny Silooy zei: ‘Wat is dat voor een malloot daar in dat hokje?’” De beroemdste uitspraak van De Wolf, ‘dâ aoles mag groeie en bloeie as de stokvissen in Noorwegen’, prijkt in de tunnel die de kantine van De Meeuwen met de kleedkamers en het ballenhok verbindt. Met dat ‘aoles’ bedoelde De Wolf dan ook meestal zijn grote liefde: De Meeuwen.

De Meeuwen speelde weliswaar nooit in de Champions League, maar speelde eind jaren zestig, begin jaren zeventig wél een paar jaar op het hoogste niveau in het zaterdagse amateurvoetbal. ,,Ook de laatste jaren hadden we weer een paar hele goede lichtingen. Twee jaar terug werden we kampioen van de tweede klasse en speelden we vervolgens een jaar in de eerste klasse. Maar dan kom je uit tegen Hollandse ploegen waar veel betaald wordt. Dan wordt het heel lastig.”