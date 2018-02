De Luizenmoeder is feest van herkenning: 'Moederhiërarchie bestaat in Zeeland ook'

VideoVLISSINGEN - De televisieserie De Luizenmoeder is het gesprek van de dag op het schoolplein. Voor leerkrachten en ouders van de Theo Thijssenschool in Vlissingen zijn veel scènes een feest van herkenning.

Juf Barbara Kouwijzer stapt zonder moeite even in de huid van juf Ank. ,,Kijk mij eens aan”, zegt ze met strenge blik, alsof ze een leerling aanspreekt. Twee vingers wijzen naar haar ogen. ,,Gefeliciteerd met je verjaardag.” Ze lacht. ,,Dat word je als kind toch bang van. Je juf zal zó tegen je praten.”

De scènes uit De Luizenmoeder komen regelmatig voorbij in de docentenkamer van de Theo Thijssenschool in Vlissingen. De leraren maken grapjes over de ‘participizza-avond’ voor ouders, over het traktatiebeleid en over groepsapps. Allemaal zaken die de school niet heeft, maar die tóch heel herkenbaar zijn.

Je lacht je een ongeluk

,,Er zitten allemaal kleine waarheden in de serie”, zegt Kouwijzer, die lesgeeft aan groep 6. ,,Ouders die niet weggaan uit de klas als de les begint, bijvoorbeeld. Dat gebeurt hier ook, zelf nog in groep 6! Ze blijven nog even praten met hun kind, of willen de dag nog even doornemen.”

‘Hallo Allemaal’, het liedje van juf Ank, wordt om de haverklap ingezet in de wandelgangen en de lokalen. ,,Iedereen zingt mee”, zegt directeur Rob Geljon. ,,De humor die opgepikt wordt uit de serie vind ik mooi, zeker in deze tijd van sombere berichten over werkdruk en salarissen in het onderwijs. Je lacht je een ongeluk, omdat de werkelijkheid zo gigantisch uitvergroot is.” Daar sluit Kouwijzer zich bij aan. ,,Het is heerlijk om een keer zo om je eigen werk te kunnen lachen. De serie illustreert prachtig hoe ingewikkeld het onderwijs is.”

Natuurlijk heeft ook de Theo Thijssenschool een luizenbrigade. Die draagt zelfs een nóg officiëlere naam: het ‘luizenopsporingsteam’, afgekort ‘LOT’. Kim de Witte is de coördinator. Als luizenmoeder, juf en lid van de ouderraad heeft ze alle afleveringen van De Luizenmoeder gezien. ,,Ik moest er erg om lachen”, zegt ze. ,,Wat ik herkenbaar vind? Dat iedereen mooiere traktaties wil maken dan anderen. En dat je soms een kind in je schoenen geschoven krijgt als een andere ouder oppas nodig heeft.”

'Alles is uitvergroot'

Ouders staan niet altijd te trappelen om luizenmoeder te zijn, weet ze uit ervaring. ,,Ja, wij gaan ook rond om mensen te vragen of ze luizenmoeder willen zijn. Maar sommige ouders vinden het een vies werkje. Dan hebben wij extra werk.” Collega-luizenmoeder Emma de Winter knikt instemmend. Ook zij heeft alle afleveringen gezien. Ze herkent zich vooral in hoofdpersoon Hannah, die als nieuweling op de school nog niet alle regels en gebruiken kent. ,,Als nieuwe moeder op het schoolplein ben je soms niet overal van op de hoogte. Welke tas je kind waarvoor moet meenemen bijvoorbeeld. Ik ben wel eens vergeten dat de school dicht was. Iedereen wist het, behalve ik.”