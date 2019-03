De luchtkastelen van Zeeuwse lijsttrekkers

Kleine brand onder biblio­theek Middelburg

17 maart MIDDELBURG - De brandweer is zondagavond rond 22.30 uur uitgerukt voor een brandmelding in de Zeeuwse bibliotheek in Middelburg. Het ging om een kleine brandhaard in het overdekte parkeergedeelte onder de bibliotheek. De Veiligheidsregio Zeeland benadrukte dat er geen brand in de bibliotheek zelf is.