De lessen gaan gewoon door op de Tweemaster- Kameleon

Het is nog donker wanneer de eerste leerlingen de noodlokalen aan de Roerstraat in Oost-Souburg binnendruppelen. Ouders met mondkapjes leveren hun kroost af. ‘Nu zijn ze weer even voor jullie’, verzucht een gehaaste moeder. En weg is ze. Ruim twintig kinderen maken die dag gebruik van de noodopvang, bijvoorbeeld omdat ouders een cruciaal beroep hebben, zoals in de zorg.

Voor veel kinderen is het de eerste dag na de kerstvakantie terug op school. Sommigen zijn nog niet eerder op de nieuwe locatie geweest. Kijken wat onwennig rond. In de gangen staan de verhuisdozen nog metershoog. Voorlopig is dit, tot de nieuwbouw aan de Jan de Priesterstraat klaar is, de nieuwe stek voor directeur Ruud Hoogesteger en zijn team. ,,Wat dat betreft levert het ons dubbel werk op”, zegt hij. ,,Nu moesten we én plannen smeden voor thuisonderwijs én een verhuizing in gang zetten.” En toch is het gelukt. Hoogesteger wijst die ochtend alle kinderen de weg naar het juiste lokaal, waar ze hun vertrouwde juf of meester weer zien.